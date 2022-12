Coupe du monde 2022: le Brésil de plus en plus confiant pour Neymar, vers une place de titulaire contre la Corée?

Le Brésilien Neymar, qui se remet d'une blessure à la cheville, contractée en début de compétition, est fortement pressenti pour débuter le match contre la Corée du Sud ce lundi (20h), en huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

Sur la voie de la guérison, Neymar pourrait être suffisamment rétabli lundi pour commencer le huitième de finale contre la Corée du Sud (ce lundi à 20h). "S’il s’entraîne, oui, il jouera le match", a promis Tite. Victime d’une entorse de la cheville droite contre la Serbie lors du premier match de la compétition, Neymar a manqué les deux suivants mais participait dimanche à son deuxième entraînement collectif depuis sa blessure.

Si tout se passe comme l’espère le staff de Tite dans les prochaines heures, le n°10 de la Seleçao sera titulaire contre la Corée du Sud, rapporte UOL Esporte sur son site. C'est dire si l’optimisme prévaut dans les rangs de la sélection brésilienne à quelques heures de ce match couperet.

La dernière story de Daniel Alves © @danialves

Danilo de retour dans le groupe

La presse a pu suivre jusqu’à 20 minutes de la séance d’entraînement, au lieu des 15 prévues initialement, l’occasion rêvée d’observer de près les progrès du joueur du Paris Saint-Germain. Neymar a été le dernier à faire son apparition sur la pelouse et a pu participer aux mêmes exercices que ses partenaires, se déplaçant sans gêne apparente pendant les exercices avec Neymar.

Le Brésilien avait repris l’entraînement avec ballon samedi, enchaînant les frappes des deux pieds sans douleur apparente, ce qu’ont encore pu constater les journalistes brésiliens ce dimanche. Après les forfaits définitifs de Gabriel Jesus et du latéral Alex Telles, Tite a enregistré une bonne nouvelle avec le retour de blessure de Danilo, en espérant désormais pouvoir compter sur son meilleur joueur demain, ce qui paraît de plus en plus probable. En revanche, Alex Sandro a pour sa part déclaré forfait.