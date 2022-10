La pénurie d’essence perturbe aussi le foot amateur

Si la plupart des rencontres auront bien lieu, certains districts de football ont préféré reporter leurs rencontres du week-end face à la pénurie de carburant

La grande majorité des rencontres de niveau régional, gérées par les Ligues, sont maintenues malgré la pénuries de carburant ces derniers jours, en raison du mouvement de grève dans les raffineries et les dépôts. Mais au niveau inférieur (départemental), géré par les districts, la situation est plus compliquée. Alors qu’à l’échelle nationale, une station-service sur trois manque de carburant, dans les régions où il se fait particulièrement rare, certains matchs ne se joueront pas.

En Ile-de-France, quatre des huit districts ont d’ores et déjà annoncé un report de toutes les rencontres de niveau départemental prévues ce week-end du 15/16 octobre. Le District de Seine-Saint-Denis est notamment concerné, et explique avoir reçu de nombreux mails de clubs demandant ce report. Les mairies ne pouvant pas prêter leurs cars municipaux, également à sec, il n’y a plus d’autres options que de reporter les rencontres.

De nombreux reports dans les Hauts-de-France

Autre région particulièrement touchée, les Hauts-de-France, où trois districts ont annoncé le report de leurs matchs. La pénurie touche tout le monde, et les automobilistes sont dans l’obligation de conserver du carburant pour leurs trajets essentiels. Ainsi, dans la Somme par exemple, le communiqué du district souligne que "le Football reste une activité de loisirs et qu’à ce titre, il est essentiel de pouvoir se rendre sur son lieu d’activité professionnelle".

Différentes stratégies face à la pénurie

Partout en France, ces districts ont dû prendre des décisions. Certains annulent les rencontres quand les déplacements sont trop longs pour les équipes concernées. C’est le cas dans le Var, ou les reports sont autorisés quand le trajet dépasse 50 kilomètres aller-retour. D’autres priorisent certaines catégories comme dans le Val de Marne, où pour éviter une annulation totale, seules les rencontres de "Football Animation", soit celles des enfants de moins de 13 ans ont été reportées.

Dans les régions où la pénurie est moins importante, les Ligues laissent souvent le choix aux équipes visiteuses de participer ou non aux rencontres, en fonction des effectifs disponibles. Dans ce cas, les mairies ont aussi le pouvoir de prononcer des arrêtés municipaux pour empêcher la tenue des matchs. Pareil pour les matchs des enfants, où la décision peut être prise le matin même, en fonction du nombre de parents disponibles, et avec un plein d’essence, pour emmener les jeunes.

Le football aura bien sa place ce week-end, malgré la pénurie. Mais pour tous ces matchs qui ne se joueront pas, peu de dates de report ont été annoncées, le calendrier étant déjà chargé. Et si la situation de se prolonge, nul doute que la situation se compliquerait pour de nombreux clubs.