La tragédie vécue par Daniel Cain, ancien espoir d'Arsenal, devenu tétraplégique après un verre en soirée

Ancien espoir d’Arsenal, Daniel Cain s'est retrouvé tétraplégique après s’être fait droguer au cours d’une soirée en 2020. Aujourd’hui âgé de 23 ans, le jeune anglais a vu sa vie basculer, lui qui était devenu électricien, après n'avoir pas réussi à percer dans le football professionnel.

Le 9 juin 2020, Daniel Cain, originaire de Hemel Hempstead, subit un arrêt cardiaque au milieu d’une soirée entre amis. Sa vie bascule. Après avoir ingurgité un verre, ces derniers se rendent compte que l’ancien footballeur avait une "drôle de couleur" et qu’il ne réagissait pas aux interactions des autres jeunes présents à la fête. Face à la gravité de la situation, des personnes présentes réalisent une réanimation en attendant l’arrivée des ambulanciers qui ont pris le relais. Après s’être arrêté pendant 24 minutes, son cœur s’est remis à battre. Une fois transféré à l’hôpital, Daniel Cain est resté 25 jours dans le coma, entre la vie et la mort.

Un destin tragique qui aurait pu être tout autre. Dans son adolescence, le jeune homme doué balle aux pieds intègre l'académie d’Arsenal. Mais il ne parviendra pas à faire son trou dans le football professionnel et se dirigera vers une reconversion dans une carrière d’électricien.

L'attente d'un miracle

Sa mère, Tracy Cain, a depuis pris la parole pour raconter, dans The Independent, l’enfer qu’elle a traversé avec sa famille: "Vers 4h du matin, ils ont essayé de nous préparer à ce qu’il ne se réveille pas, mais je leur ai dit de continuer". Les médecins ont alors annoncé à la famille de Cain que même s’il se réveillait, les lésions cérébrales seraient trop importantes et le condamneraient à une vie en état végétatif. "Lorsqu'il s'est réveillé, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas bouger, il était comme un nouveau-né. Mais les infirmières ont dit qu'il les suivait des yeux, et qu'il y avait donc quelqu'un à l'intérieur", a raconté sa mère.

Au fur et à mesure, Daniel a commencé à récupérer ses fonctions cognitives et quelques mouvements limités et bien que sa mémoire à court terme soit affectée, celle à long terme était intacte. Après deux ans et demi de séjours dans de nombreux hôpitaux, l’ancien footballeur a finalement pu rentrer chez lui en décembre dernier. Contraint de se déplacer en fauteuil roulant, son handicap nécessite une prise en charge à plein temps. A 23 ans, il redevient entièrement dépendant de sa famille, pour aller se coucher, se doucher et aller aux toilettes.

Depuis le mois de janvier, il participe à des séances de réhabilitation avec l’organisation Neurokinex. Bien que les six premières séances aient été financées par le système de santé publique, c’est à présent sa famille qui doit s’en charger. Chaque séance coûte 63 livres sterling (71 euros) et Daniel en a besoin de huit par semaine, un coût conséquent pour sa famille.

Sa sœur Natalie a lancé une cagnotte en ligne pour essayer de récupérer des fonds pour son frère. Bien qu’il souffre de troubles du stress post-traumatique, le jeune a déclaré "retrouver son bonheur chez le kiné". Grâce à ces séances, il pourrait retrouver la capacité de marcher, de se lever et de se prendre en charge. Une épreuve durant laquelle son ancien club ne l’a pas oublié. Pour manifester leur soutien, les joueurs des Gunners lui ont envoyé un maillot d’Arsenal dédicacé par tous les membres de l’équipe.