Arsenal: la crainte d'une fin de saison pour Saliba, qui serait d'ores et déjà forfait pour le choc contre City

Blessé au dos depuis le 16 mars dernier, William Saliba ne devrait pas effectuer son retour avec Arsenal pour le match contre Manchester City en Premier League mercredi soir (21 heures). Les médias anglais évoquent même une possible fin de saison pour l'international français.

Les supporters des Gunners attendaient son retour avec impatience, d'autant plus avant la "finale" de Premier League face à Manchester City mercredi soir (21 heures). Mais selon la presse anglaise, il n'en sera rien. Blessé au dos depuis le 16 mars dernier et sa sortie prématurée face au Sporting Lisbonne en Ligue Europa, William Saliba ne sera pas aligné par Mikel Arteta pour ce choc décisif.

Absent contre City et Chelsea, fin de saison compromise ?

Malgré des stories Instagram rassurantes le montrant au centre d'entraînement d'Arsenal, en pleine rééducation aux côtés de Mohamed Elneny, l'international tricolore (huit sélections) n'est pas suffisamment remis. C'est déjà ce qu'expliquait le coach du club nord-londonien en amont du match face à Southampton (3-3) en fin de semaine dernière. "Nous devons encore attendre un petit peu, il ne progresse pas aussi vite que nous l'espérions. C'est un peu délicat et nous voulons être sûrs à 100 % avant qu'il fasse son retour et qu'il soit prêt à encaisser les charges et les risques. Pour le moment, ce n'est pas possible."

Ce lundi, The Athletic a mis en doute la participation du joueur de 22 ans non seulement pour le match contre City, mais aussi face à Chelsea le 2 mai. Des craintes quant à une possible fin de saison seraient également présentes. La conférence de presse de Mikel Arteta mardi devrait permettre d'en savoir plus.

Sans Saliba, Arsenal n'y arrive plus

Privés de Saliba lors des cinq derniers matchs, les Gunners ont montré des signes de fébrilité defensive évidents. En son absence, aucun clean sheet n'a été réalisé, sept buts ont été encaissés par Arsenal lors des trois dernières rencontres tandis que les prestations de Rob Holding, son remplaçant au poste de défenseur central, ont parfois été pointées du doigt.

Avant sa blessure, le Français était titulaire lors de chacune des 27 premières journées de championnat d'Angleterre. De quoi mesurer l'absence majeure de l'ancien marseillais au moment où les chances de titre refont surface pour le club londonien, 19 ans après son dernier sacre.