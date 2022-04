Laurent Blanc serait candidat pour le poste de sélectionneur du Nigeria

Selon le journal nigérian The New Telegraph, Laurent Blanc se serait porté candidat pour succéder à Austin Eguavoen au poste de sélectionneur du Nigeria.

Après les Bleus, Laurent Blanc sera-t-il bientôt à la tête d’une nouvelle sélection ? Libre de tout contrat depuis qu’il a été limogé d’Al Rayyan le 13 février dernier, l’entraîneur cévenol de 56 ans se serait porté candidat pour devenir le prochain sélectionneur du Nigeria, rapporte ce lundi The New Telegraph.

Les Super Eagles sont en quête de leur nouvel homme fort depuis le départ d'Austin Eguavoen. Le technicien nigérian avait pris ses fonctions en décembre dernier mais a démissionné le 1er avril après l’échec de son équipe en barrages de la Coupe du monde 2022 face au Ghana.

En concurrence avec trois coachs

Laurent Blanc serait intéressé pour prendre sa succession. L’ancien coach de Bordeaux et du PSG serait même en pole devant trois autres prétendants désignés vendredi à l’issue d’une réunion du comité technique de la Fédération (NFF). Le champion du monde 1998 serait en concurrence avec l’ex-coach du Barça Ernesto Valverde, l’ancien milieu de terrain des Pays-Bas Philip Cocu et l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite et du Venezuela, le Portugais Jose Peseiro, déjà pressenti pour devenir le sélectionneur des partenaires de Victor Osimhen cet hiver après la CAN.