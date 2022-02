Qatar: Laurent Blanc à Al Rayyan c’est fini

Le club qatari d’Al Rayyan annonce ce dimanche le départ de son entraîneur Laurent Blanc, en poste depuis fin 2020. L’ancien coach de Bordeaux et du PSG paye les mauvais résultats de son équipe. Il est remplacé par le Chilien Nicolas Cordova.

Laurent Blanc est un entraîneur libre. Le technicien français n’est plus le coach d’Al Rayyan. Le club qatari a limogé le Français de 56 ans ce dimanche. L’ex-coach de Bordeaux et du PSG est remplacé par le Chilien Nicolas Cordova. Quatre ans après son départ de la capitale en 2016, Laurent Blanc s’était engagé pour 18 mois avec Al Rayyan il y a un peu plus d’un an, 19 décembre 2020.

A la peine en championnat

L'ex-sélectionneur de l'équipe de France paye les mauvais résultats de son équipe. Après avoir terminé à la 3eme place du championnat qatari, sa formation est à la peine cette saison, en 9e position (sur 12 équipes). Les partenaires de Steven Nzonzi ont aussi perdu en finale de la Coupe de l'Émir du Qatar face à Al-Sadd en octobre dernier (1-1, 4-5 tab). La cote de popularité de Blanc a chuté au point que des supporters du club le plus populaire du pays ont parfois réclamé sa démission ("Laurent out)."

Lorsqu’il était en poste, le nom du champion du monde 98 avait circulé du côté de Lille, de Manchester United, et surtout de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas ayant reconnu avoir pensé au "Président". Désormais libre, Laurent Blanc pourra s'engager avec le club de son choix quand il le souhaite. A moins qu'il ne décide de refaire encore une pause.