Le calvaire d'un ancien joueur de Metz, addict à la cocaïne depuis plus de 3 ans

Ancien joueur du FC Metz ayant évolué au club en 2017, l'attaquant argentin Brian Fernandez est addict à la cocaïne depuis plus de trois ans. Une révélation faite par sa compagne Araceli Fessi dans une émission locale.

Un calvaire. Passé par le FC Metz à l'occasion d'un prêt en 2017, l'attaquant argentin Brian Fernández traverse une période très compliquée en raison d'une addiction à la cocaïne datant de plus de trois ans. Le joueur de 28 ans est pour l'instant écarté de l'équipe professionnelle de Colón pour absence à l'entraînement. Sa compagne Araceli Fessi a raconté à la télévision argentine A24 l'enfer qu'elle et son entourage vivent.

"Il m'a dit qu'il ne voulait pas être hospitalisé"

"Brian est actuellement avec sa famille, où il se sent bien, explique la mannequin qui partage sa vie depuis huit ans. Nous attendons qu'il accepte de suivre un traitement. Il le fait de son plein gré. Je n'ai pas eu assez de soutien et aujourd'hui je cherche d'autres soutiens pour que tout son entourage soit informé de la maladie et de ce qu'il vit au quotidien. C'est très difficile."

Celle-ci reconnaît que le combat de l'ancien joueur du Racing Club et des Portland Timbers contre la drogue dure depuis trois ans: "Ce mois-ci, il m'a dit qu'il ne voulait pas être hospitalisé, que ça rendait sa situation de plus en plus grave, de plus en plus lourde." Elle a ensuite évoqué le rôle de sa famille: "Personne ne veut de cela pour Brian, c'est un problème très difficile et certains ont plus d'outils et de volonté que d'autres."

"Brian prend de la cocaïne"

"Lorsque j'ai dû l'emmener au tribunal, j'ai dû le faire seul. En ce qui concerne la famille, chacun fait ce qu'il peut et nous souffrons tous. Nous avons pleuré avec sa mère. J'essaie de continuer à aider Brian. Il a besoin de conscience et de volonté."

"Brian prend de la cocaïne, confirme sa compagne, interrogée sur la nature de son addiction. Je n'ai jamais porté plainte parce que des dealers sont venus à la porte de ma maison. Il y a des gens qui veulent faire un gros profit sur son dos et qui l'invitent. On considère l'addiction comme une maladie quand la consommation ne permet pas d'avancer dans ses responsabilités."

"Tu m'as pratiquement laissé à la rue"

Après que sa compagne s'est exprimée dans les médias, l'ancien messin lui a répondu à travers des stories Instagram, laissant penser que le couple n'est plus ensemble: "Comme tu aimes parler à la radio. Comme tu aimes dire des conneries, mais la vérité c'est que tu ne sais rien de moi depuis deux mois, arrête de jouer, s'il te plaît. Mais à aucun moment tu ne parles d'abandon de personne."

Stories Instagram de Brian Fernandez, s'en prenant à sa compagne après ses révélations © Stories Instagram

"Je ne parle à personne de ce qui m'est arrivé ou de ce que j'ai perdu. Tu sais si je mange, si j'ai des vêtements pour tous les jours, si j'ai un endroit où dormir, si ces endroits sont fixes? Non, parce que rien n'est fixe et cela me met en colère parce que tu m'as pratiquement laissé à la rue."