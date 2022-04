Le célèbre Mino Raiola, agent de Pogba, Zlatan ou Haaland, est mort à 54 ans

La famille de Mino Raiola a annoncé ce samedi que le très célèbre agent italo-néerlandais est décédé. Jeudi, l'homme de 54 ans avait déjà été annoncé mort par plusieurs médias italiens avant que lui-même ne démente l'information sur son compte Twitter.

Mino Raiola, l'un des agents de football les plus puissants du monde, est décédé ce samedi à l'hôpital San Raffaele de Milan à l'âge de 54 ans, où il se trouvait dans un état grave. L'Italo-néerlandais n'a pas surmonté son grave problème de santé, et sa famille a confirmé son décès dans une déclaration sur les réseaux sociaux.

"Mino s'est battu jusqu'à la fin"

"Dans une grande peine, nous vous annonçons le décès du plus attentionné et incroyable agent de football qui n'a jamais été, commente la famille Raiola sur son compte Twitter. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même vigueur que celle qu'il mettait sur la table des négociations pour défendre nos joueurs. Comme d'habitude, Mino nous a rendu fiers et ne l'a jamais réalisé."

"Mino a touché tant de vies par son travail et a écrit un nouveau chapitre dans l'histoire du football moderne, poursuivent ses proches. Sa présence nous manquera à jamais. La mission de Mino de faire du football un meilleur endroit pour les joueurs continuera avec la même passion. Nous remercions tout le monde pour l'immense soutien reçu en ces temps difficiles et demandons le respect de la vie privée de la famille et des amis en ce moment de deuil."

Jeudi, l'agent avait déjà été annoncé mort par certains médias italiens, alors qu'il luttait contre une maladie pulmonaire depuis plusieurs semaines. L'information avait été démentie via le compte Twitter de l'impresario, et certains de ses proches avaient assuré que Raiola "luttait pour sa vie" et était dans un état grave.

De pizzaiolo à l'un des agents les plus puissants de l'histoire du football

Né en 1967 en Italie, en Campanie, Carmine Raiola, de son nom complet, a grandi aux Pays-Bas, à Haarlem, où sa famille est partie s'installer quand il avait un an. Adolescent, il travaille dans le restaurant familial mais commence surtout à se rendre indispensable dans le club de football local, dont il devient un dirigeant au début des années 1990.

Peu à peu, il s'intéresse aux transferts de joueurs, aux Pays-Bas puis vers l'Italie. Il participe notamment à la transaction amenant Dennis Bergkamp de l'Ajax Amsterdam à l'Inter en 1993 et décide ensuite de se lancer en solo. Le transfert de Pavel Nedved à la Lazio Rome, en 1996, est l'un des premiers gros coups de cet homme qui parlait sept langues.

Agent de Pogba, Lukaku, Haaland et Verratti

Il est ensuite devenu l'un des agents sportifs les plus importants sur la scène internationale en profitant du développement des transferts internationaux dans les années 1990, dans la foulée de l'arrêt Bosman, et de l'explosion des droits TV au 21e siècle. Il avait été nommé meilleur agent de l'année en 2016 et 2020 et décrit comme le "roi du marché du football" pour ses importantes opérations tout au long de sa longue carrière.

Il reste célèbre pour la triple commission hors normes décrochée à l'occasion du transfert en 2016 de Pogba entre la Juventus Turin et Manchester United, évaluée à quelque 49 millions d'euros, selon des documents ayant fuité dans la presse l'année suivante. Le "Super agent" représente aussi Erling Haaland, Mario Balotelli, Matthjis De Ligt, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Marcus Thuram ou Moise Kean.