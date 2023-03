"Le championnat saoudien sera la 4e ou 5e ligue la plus compétitive dans le monde dans les prochaines années", annonce Cristiano Ronaldo

Exilé en Arabie Saoudite depuis le début de l’année et sa signature avec Al Nassr dirigé par Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo se montre très confiant quant au futur du championnat local.

Nouveau sélectionneur, mais toujours la même confiance en Cristiano Ronaldo. Après la Coupe du monde 2022; quittée au stade des quarts de finale par le Maroc, le Portugal a repris cette année 2023 avec Roberto Martinez à sa tête qui a succédé à Fernando Santos. L’ancien entraîneur de la Belgique a maintenu sa confiance en CR7 en le retenant lors de sa première liste. Un Cristiano Ronaldo qui s’est présenté en conférence de presse ce mercredi dans le cadre de sa sélection. Interrogé sur le niveau du championnat saoudien, qui pourrait notamment le faire perdre en compétitivité, l’ancien joueur de Manchester United a assuré un avenir brillant à cette ligue.

"Je me sens vraiment bien, donc je suis ici. Si je ne l’étais pas, je ne serais pas ici. Je suis dans une ligue très compétitive, assure-t-il. Ils devraient regarder la ligue saoudienne différemment. Ce n'est évidemment pas comme la Premier League, je mentirais si je disais ça. Mais c'est compétitif. Je suis surpris positivement. Il y a de bonnes équipes, c'est équilibré. Les joueurs arabes sont bons, les étrangers donnent de la qualité. Dans cinq à six ans, s'ils continuent sur ce projet, le championnat saoudien sera la quatrième ou cinquième ligue la plus compétitive au monde."

"Je n’ai pas jeté l’éponge"

Une signature en Arabie Saoudite qui avait fait réagir après son départ tumultueux de Manchester United. Un choix sportif comme familial qui avait pu surprendre. "Je ne vais pas mentir. Dans notre vie, nous devons tout mettre en balance. Nous avons pensé, nous avons réfléchi, moi et ma famille, mais ensuite nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré les difficultés, nous pouvions y arriver, à déclarer Ronaldo. Je n'ai pas jeté l'éponge. J'ai réussi à percevoir les situations sous des angles différents. J'ai beaucoup appris de cela. Je suis content d'être de retour (en sélection). L'entraîneur (Roberto Martinez) a montré qu'il comptait sur moi. J'ai toujours voulu jouer."