Portugal: Cristiano Ronaldo convoqué dans la première liste de Roberto Martinez

Cristiano Ronaldo (38 ans) figure dans la liste du Portugal pour affronter le Liechtenstein et le Luxembourg pour les deux premières journées des éliminatoires de l'Euro 2024.

Pas de retraite internationale pour Cristiano Ronaldo. Son nom figure bien dans la première liste de Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur du Portugal. La convocation est tombée ce vendredi, en vue des matchs prévus contre le Liechtenstein (23/03) et le Luxembourg (26/03) dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024.

L'avenir de Cristiano Ronaldo en sélection était incertain depuis l'élimination surprise du Portugal contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar (1-0). La situation était devenue intenable durant le tournoi, dès lors que l'ex-sélectionneur Fernando Santos a fait le choix de mettre "CR7" sur le banc. Les interrogations avaient ensuite été renforcées par le départ de la star de 38 ans à Al-Nassr en Arabie saoudite.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les matchs de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Presque les mêmes

Pour le reste de la liste, la révolution attendra. 23 des 26 joueurs convoqués au Mondial font leur retour. Il ne manque que Diogo Leite, William Carvalho, André Silva et Ricardo Horta, alors que Gonçalo Inacio (21 ans) fait son apparition dans le secteur défensif.

Le Portugal figure dans le groupe J des éliminatoires pour l'Euro 2024. En plus du Luxembourg et du Liechtenstein, la Bosnie-Herzégovine, l'Islande et la Slovaquie complètent la poule.