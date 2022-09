Le fils de Rabah Madjer imite son père en marquant d’une talonnade

Lotfi Madjer, attaquant de 20 ans évoluant à Al-Duhail, a imité son père Rabah en marquant d’une talonnade lors de la victoire fleuve de son équipe en Qatari Stars Cup (8-3). L’ancien international algérien avait donné son nom à ce geste, après avoir marqué de cette manière en finale de la Ligue des champions 1987 avec le FC Porto.

L’héritage est assuré. Lotfi, le fils de Rabah Madjer, légende du football algérien, s’est distingué mardi en marquant un but qui rappelle le geste mythique de son père réalisé en finale de la Ligue des champions 1987 avec le FC Porto contre le Bayern Munich (2-1). Le geste décisif de l’ancien avant-centre pour égaliser, quelques instants avant le but victorieux de son équipe, avait ensuite pris son nom pour devenir ‘une Madjer’.

Une talonnade et une victoire 8-3

La talonnade exécutée par Lotfi Madjer n’est pas aussi spectaculaire que celle de son père mais tout aussi efficace. Au cours de la rencontre de Qatari Stars Cup entre Al-Duhail et Al-Markhiya, le fils de l’ancien joueur et sélectionneur des Fennecs, a inscrit de cette façon le troisième but de son équipe, après un centre également venu de la droite. Pour la petite histoire, son équipe s’est brillamment qualifiée, s’imposant sur le score spectaculaire de 8-3.

S’il joue également au poste d’avant-centre, Lotfi Madjer n’a pas fait le même choix de sélection que son père, optant pour le Qatar, avec lequel il a déjà évolué en sélection de jeunes. Âgé de 20 ans, il débute tout juste sa carrière chez les professionnels, étant régulièrement utilisé en équipe première d'Al-Duhail depuis le début d’année. Reste à savoir jusqu’où il suivra les traces de son père.