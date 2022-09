Coupe du monde: le Qatar balayé par les U23 croates en amical

Deux mois avant le match d’ouverture de sa Coupe du monde, le Qatar a subi une petite humiliation en match amical, perdant 3-0 face à l’équipe de Croatie des moins de 23 ans.

Inquiétude pour le pays-hôte du prochain Mondial (20 novembre-18 décembre). Alors que ses infrastructures ne semblent pas encore tout à fait prêtes pour le rendez-vous planétaire à venir, le Qatar ne présente pas une équipe nationale rassurante, à deux mois du match d’ouverture contre l’Équateur. Alors qu'elle devatit onitialement affronter la Bolivie, la sélection entraînée par Félix Sanchez a dû improviser un autre amical, après l’annulation de la rencontre par son adversaire.

Encore le Canada et Chili pour se rôder

En Autriche, le Qatar a donc défié la sélection des moins de 23 ans croates, composée de joueurs de seconde zone puisque les meilleurs étaient présents avec l’équipe première ou les Espoirs, comme le révèle le Daily Mail. Pourtant, le pays-hôte du Mondial s’est incliné lourdement, sur le score de 3-0.

Après un quart d’heure de jeu, les Croates menaient déjà de deux buts après les réalisations de Teklic (14e) et Mitrovic (16e). Kulenovic a ajouté un dernier but en toute fin de rencontre (87e). Le Qatar e encore deux matchs amicaux programmés avant la Coupe du monde, contre le Canada (23/09) et le Chili (27/09). Il sera ensuite temps d’entamer sur ses terres la première Coupe du monde de son histoire, où il sera opposé en phase de groupes à l’Équateur (20/11), au Sénégal (25/11) et aux Pays-Bas (29/11).