Le monde du sport s'empare du phénomène viral du Listenbourg

Alors que le phénomène du Listenbourg, un pays créé de toute pièce sur Twitter pour se moquer du niveau en géographie des Américains, prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, le monde du sport entre pleinement dans le jeu et n'hésite pas à manier l'humour.

Tout est parti d'un simple tweet visant à se moquer des Américains et de leur faible niveau en géographie, notamment après l'erreur de CNN, l'une des chaînes d'informations les plus regardées outre-Atlantique, qui avait placé Strasbourg et Toulouse en Allemagne et en Suisse à l'époque des émeutes en 2005.

Depuis la publication d'une photo montrant l'existence d'un pays frontalier de l'Espagne et du Portugal, nommé le Listenbourg, les réseaux sociaux s'enflamment à propos de la supercherie. Plusieurs acteurs du monde sportif entrent pleinement dans le jeu afin de donner vie à un 207e pays dans le monde.

C'est notamment le cas de Paris 2024, qui a souhaité la bienvenue à la nouvelle délégation, qui rejoindra la capitale pour les Jeux olympiques dans moins de deux ans.

Le compte Twitter du Toulouse Football Club, habitué du contenu décalé et au second degré, a annoncé que le promu allait réaliser un stage de préparation dans le pays jouxtant l'Océan Atlantique lors de la trêve du Mondial.

Un compte Twitter a même été créé pour partager les informations de l'équipe nationale du Listenbourg, qui recherche activement des joueurs pour ses prochains matchs.

Formule 1, rugby, hockey-sur-glace... les idées ne manquent pas

Il n'y a pas que dans le monde du football que le Listenbourg prend de l'ampleur. Julien Febreau, commentateur de la Formule 1 sur Canal+, annonce même la création d'un nouveau Grand Prix qui ouvrira la prochaine saison fin février, de quoi donner du plaisir à Lewis Hamilton.

Et si l'historique Tournoi des VI nations accueillait un septième membre prochainement ? Le compte Twitter de l'équipe de France de rugby attend le futur duel avec impatience.

En difficulté depuis le début de saison et dernier de Betclic Elite (une victoire, six défaites), le Paris Basketball n'hésite pas à organiser des matchs à l'étranger pour retrouver la confiance. Toujours en basket, l'équipe nationale du Listenbourg a réussi l'immense exploit de battre la grande Espagne, championne d'Europe en titre.

Alors que de nombreuses Fédérations du Listenbourg ont vu le jour sur les réseaux sociaux, l'équipe de France de hockey-sur-glace cherche aussi un éventuel adversaire pour les mois à venir.