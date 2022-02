Le projet de rachat de l’AS Cannes se précise

Pensionnaire de National 3, l'AS Cannes devrait connaître de nouveaux propriétaires d'ici les prochaines semaines. Selon les informations de RMC Sport, la présidente Anny Courtade a reçu plusieurs offres, dont une du propriétaire de l'AS Rome Dan Friedkin.

Seizième de finaliste de la Coupe de France et actuel deuxième de son groupe de National 3, l’AS Cannes continue de susciter l’intérêt de plusieurs repreneurs ayant transmis des offres à sa présidente, Anny Courtade.



L’AS Cannes devrait changer de propriétaire dans les semaines à venir. Depuis quelques semaines, sa présidente Anny Courtade étudie les nombreux dossiers de reprise reçus au siège du club. À ce jour, 43 offres ont été déposées et la liste des potentiels acquéreurs n’en finit pas de s’allonger. Un nouveau dossier a en effet été consigné ces dernières heures.



Parmi les investisseurs intéressés et ayant transmis une offre, Dan Friedkin n’est pas un inconnu du monde du football. Propriétaire de l’AS Roma à travers The Friedkin Group, il a racheté le club romain pour 591 millions d’euros en août 2020. Sa fortune personnelle est estimée à environ 4 milliards d’euros.

Friedkin et deux de ses fils ont rencontré Courtade

Le milliardaire américain est très intéressé par l’AS Cannes. Déjà actif dans la région où sa famille détient plusieurs sociétés immobilières et une villa à Saint-Tropez, il est également impliqué dans l’industrie cinématographique. Notamment à travers sa société de production ayant oeuvré sur des films tels que The Square (Palme d’Or à Cannes), La Mule et Killers of the Flower Moon, le dernier Martin Scorsese. Passionné d’aviation et pilote lui-même, il a était aux commandes de l’un des Spitfire sur le film Dunkerque de Christopher Nolan.

Selon les informations de RMC Sport, Dan Friedkin et deux de ses fils ont déjà rencontré Anny Courtade pour exposer leur projet de reprise. Le profil du propriétaire de la Roma a été apprécié par la Présidente de l’AS Cannes, collectionneuse d’arts.

Dans le même temps, elle multiplie les rendez-vous avec les différents investisseurs. Une centaine d’entretiens ont déjà eu lieu. Le rachat du club n’est lié à aucun projet immobilier ou aux infrastructures de l’AS Cannes, contrairement aux informations parues dans la presse italienne début février. À l’heure actuelle, quatre dossiers se détachent. La fumée blanche est prévue pour la fin du mois de mars, au maximum début avril.