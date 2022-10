Le PSG et l'OL très bien placés dans les meilleurs clubs formateurs en Europe

Le PSG et l'OL forment énormément de joueurs qui sont aujourd'hui actifs dans les cinq grands championnats européens (Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1).

C’est une constante ces dernières années, le Paris Saint-Germain, implanté en Île-de-France, région pourvoyeuse de talent s'il en est, s’impose comme l’un des meilleurs centres de formation du monde, dont sortent des joueurs qui parviennent à s’installer comme titulaires dans les plus grandes écuries européennes.

Dans sa traditionnelle lettre hebdomadaire consacrée à la formation, l’Observatoire du football CIES a confirmé cette tendance. Le PSG est ainsi le premier club français (11e) à figurer au classement des équipes ayant formé le plus de footballeurs actifs dans les 31 championnats européens recensés par le CIES, même s’il n’en compte plus que trois actuellement au sein de sa propre équipe première. Les Rouge et Bleu devancent l’Olympique Lyonnais avec 56 joueurs actifs contre 50 pour les Gones (dont 12 dans ses rangs). Ce classement est dominé par l'Ajax (85), Benfica (73e) et le Dynamo Kiev (72), dans cet ordre.

Deux clubs ukrainiens dans le top 5 au nombre de joueurs formés et actifs dans les 31 ligues européennes © @CIES

"Les clubs formateurs sont ceux où les joueurs ont évolué pendant au moins trois ans entre les saisons de leur 15ème et 21ème anniversaire", précise le CIES. Les deux clubs français (34) font encore mieux aux 3e et 4e places des équipes ayant formé le plus de joueurs actifs dans les cinq grands championnats (Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1), bien qu'ils soient dominés par le Real Madrid (43) et Barcelone (38) dans ce top 5.

Les joueurs formés à l'OL et au PSG ont de grandes chances d'évoluer dans les plus grands championnats © @CIES

La lettre du CIES propose aussi un indice de formation: "Cette dernière métrique combine les minutes jouées dans des rencontres officielles lors de la dernière année et le niveau d’expérience de tous les joueurs ayant participé à ces matchs." L’Ajax et le Real Madrid dominent ce dernier classement, tandis que l’OL est le premier club français, tant au niveau des 31 ligues européennes (7e) que du Big 5 (4e).