Le sport face au coronavirus en direct: Biden soutient le Japon déterminé à organiser les JO "cet été"

Le président américain Joe Biden a apporté son soutien au Premier ministre japonais Yoshihide Suga qui a dit vendredi depuis la Maison Blanche que son pays était déterminé à juguler les contaminations au coronavirus et à organiser "cet été" des Jeux olympiques "en toute sécurité".



"J'ai dit au président (américain Joe Biden) ma détermination à organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été, comme symbole de l'unité mondiale", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Biden.

Joe Biden "soutient les efforts du Premier ministe Suga pour tenir des Jeux olympiques et paralympiques en toute sécurité", a-t-il affirmé dans un communiqué conjoint.



"Les deux dirigeants ont exprimé leur fierté à propos des athlètes américains et japonais qui se sont entraînés pour ces Jeux et concourront dans les meilleures traditions de l'esprit olympique", indique aussi le communiqué.

