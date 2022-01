Le sport face au coronavirus en direct: Bordeaux devrait demander le report du match face à l'OM, Gasquet positif

L'émergence du variant Omicron en Europe et dans le monde rend de plus en plus incertain le déroulé de nombreux événements sportifs, de la Ligue 1 au Top 14 en France, tandis que la Premier League est toujours sévèrement frappée. Du côté du tennis, on tremble avec une flambée de cas avant l'Open d'Australie. Retrouvez toutes les infos sur les conséquences du Covid-19 sur le sport dans notre direct commenté.

Gasquet positif Richard Gasquet a été testé positif au Covid-19 ce lundi, comme l'indique l'Equipe. Le tennisman français doit participer à l'Open d'Australie à partir du 17 janvier. Avec un isolement d'une semaine, sa préparation est désormais forcément très perturbée mais sa participation au premier tournoi du Grand Chelem n'est pas actuellement remise en cause. Il avait été testé négatif le 28 décembre dernier lors de son arrivée sur le sol australien. Il est déjà forfait pour le tournoi d'Adélaïde, où il se trouve.



Griezmann négatif Déclaré positif par l'Atlético Madrid le 30 décembre dernier, Antoine Griezmann a annoncé que le test réalisé ce dimanche était négatif. Absent face au Rayo Vallecano, l'international français devrait manquer le match de Coupe du Roi contre le Rayo Majadahonda ce mercredi, rapporte As.



Bordeaux devrait demander le report du match face à l'OM Alors que 21 joueurs ont été testés positifs du côté des Girondins, 19 seront encore à l'isolement dans quatre jours, date du match face à Marseille en championnat. Selon les informations de L'Equipe, le club devrait formuler une demande officielle pour repousser l'affiche contre l'OM. "Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moi qui vais devoir décider, mais la situation sanitaire", a confié Vladimir Petkovic.



Le coup de gueule de Genesio contre les dirigeants du foot français L'entraîneur du Stade Rennais, battu par Nancy en Coupe de France, s'st agacé du manque de consignes données au sujet des mesures anti-Covid. Et des inégalités entraînées par cette situation. "Je regrette un peu le manque de protocole qui aurait dû être mis en place, soit par la Fédération soit par la Ligue, afin que toutes les équipes soient sur la même ligne. Parce que je crois savoir que certains n’ont testé personne, a-t-il déclaré sur Eurosport. Nous on l’a fait par mesure de précaution et finalement on peut se dire qu’on est les dindons de la farce", a expliqué le coach après la rencontre. >> Plus de détails



Un week-end de Coupe de France perturbé par le Covid Alors que Bordeaux, Rennes et Nancy ont disputé leurs matchs avec un effectif décimé par de nombreux cas positifs au sein de leur équipe, le PSG n'échappe pas à l'émergeance du variant Omicron puisque quatre joueurs, dont Lionel Messi, ont été testés positifs. >> Plus d'infos juste ici



Bonjour à toutes et à tous L'émergence du variant Omicron en Europe et dans le monde rend de plus en plus incertain le déroulé de nombreux événements sportifs. Suivez les dernières infos juste ici.