PSG: positif au Covid-19, Messi va bien et attend le feu vert pour rentrer à Paris

Le test positif de Lionel Messi a été annoncé dimanche, après le réveillon du nouvel An, mais un premier test plus tôt dans la semaine, laissait craindre l'arrivée d'une mauvaise nouvelle.

Le Paris Saint-Germain va débuter l’année par un match de Coupe de France à Vannes lundi (21h10), une rencontre à laquelle ne participera pas Lionel Messi. Le septuple Ballon d’or argentin a contracté le coronavirus durant ses vacances en famille à Rosario, sa ville natale. L’Argentin va bien malgré son test positif, et attend un test négatif avant de prendre l’avion du retour, direction la France.

Pochettino: "Les joueurs ont respecté leur plan de travail"

Messi a eu la confirmation qu’il était positif samedi, au lendemain du réveillon, après avoir réalisé un premier test dans la semaine qui avait pointé une possible présence du virus. "On vit avec ce virus depuis deux ans. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on peut l'avoir même en prenant toutes les précautions, a déclaré Pochettino en conférence de presse, ce dimanche. Messi est en contact avec notre staff médical. Pourra-t-il jouer contre Lyon ? Je ne sais pas. Il ne pourra pas voyager en France tant que son test sera positif (au coronavirus)."

Le cas positif du septuple Ballon d'Or, couplé à celui de trois autres joueurs, dont Juan Bernat, a sonné comme un réveil brutal après une coupure de neuf jours "fondamentale" pour Pochettino. Le technicien a fait le pari d'un retour tardif pour ce premier match de l'année civile, préparé avec seulement deux entraînements dans les jambes. "Les joueurs ont respecté leur plan de travail durant leur repos. Pour demain (lundi), on n'aura pas d'excuses. Les joueurs sont préparés pour jouer de la meilleure manière possible", a expliqué "Poche".