Le sport face au coronavirus en direct: les infos du 15 mars 2021

Daniil Medvedev, vainqueur de l'Open 13 Provence, a quitté le tournoi avec un chèque de 27.000 euros. Soit quatre fois que l'année dernière. Une baisse conséquente qui s'explique évidemment par la crise du coronavirus et l'absence de recettes de la billetterie. Dans une interview accordée à La Provence, Jean-François Caujolle, directeur du tournoi, félicite les joueurs, l'ATP et les partenaires pour leur engagement. "Il y a l'effort de l'ATP, notamment sur les pzie money. On a eu des aides à la fois de l'institution sportive, l'ATP parce que les joueurs ont besoin de jouer, de la Fédération française de tennis qui a soublé aussi son aide. Elle a besoin qu'on parle tennis et pas qu'à Roland-Garros, mais aussi en région."