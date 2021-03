Coronavirus: Maracineanu espère un retour du public dans les stades mi-avril

Roxana Maracineanu, qui présidait ce vendredi la septième séance plénière de l’Instance nationale du supportérisme, s'est confiée au micro de RMC Sport sur la question du retour du public dans les stades. La ministre déléguée aux Sports espère que les supporters pourront revenir dans quatre à six semaines.

Roxana Maracineanu présidait ce vendredi matin la septième séance plénière de l’Instance nationale du supportérisme (INS) avec, entre autres, les représentants habituels des associations de supporters. A l’ordre du jour : la présentation d’un rapport sur la prévention de toutes formes de discriminations dans les stades et le sujet brûlant du retour des supporters dans les stades.

Deux semaines de concertation

Le ministère se donne deux semaines de concertation avec toutes les composantes du sport, dont les supporters, pour établir un plan de retour du public dans les enceintes sportives. A l’issue de cette séance plénière, la ministre déléguée aux Sports s’est confiée au micro de RMC Sport sur ce retour du public espéré.

"Il va y avoir un moment de deux semaines de concertation avec tous les acteurs du sport, auquel l’INS serait pleinement associée pour que les supporters entendent les scénarios qui sont aujourd’hui à l’étude au niveau gouvernemental, qu’ils puissent aussi les nourrir. (…) La seule chose qui pourra changer dans ce délai de quatre à six semaines annoncé par le président de la République, c’est éventuellement le retour des mineurs à une pratique sportive puisqu’aujourd’hui ce sont eux qui sont le plus désavantagés par rapport aux adultes", a d'abord indiqué Roxana Maracineanu.

Les supporters associés aux discussions

"Viendront ensuite les autres possibilités de reprise avec de grands espoirs qui sont placés dans le masque de deuxième génération qui permettra de mieux respirer quand on parle, quand on fait du sport, et qui permettra de moins différencier la pratique outdoor et indoor. Et dans un troisième temps, on pourra parler du retour du public dans les enceintes sportives avec peut-être une priorité donnée aux événements qui se déroulent en extérieur et ensuite le public pourra revenir dans des enceintes fermées. C’est ce qui est envisagé aujourd’hui", a-t-elle développé.

Tout en se voulant prudente, alors que le huis clos est imposé dans les enceintes sportives depuis octobre : "Ce sont des hypothèses qui méritent d’être expliquées et concertées avec les acteurs du sport. C’est ce que nous ferons à partir de lundi et les supporters seront pleinement associés à ces discussions. Nous sommes début mars, donc quatre à six semaines, ce serait pour la mi-avril, oui, je pense. Je l’espère."