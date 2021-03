Le sport face au coronavirus en direct: les infos du 17 mars 2021

Invité de Jean-Jacques Bourdin ce mercredi sur BFMTV, le Professeur Rémi Salomon, directeur du service de néphrologie pédiatrique de l’hôpital Necker-Enfants et président de la commission médicale de l'AP-HP, prône un reconfinement durant la semaine et le week-end. "Le mot fait peur et on tourne autour du pot comme je le fais aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut réduire les contacts sept jours sur sept. Beaucoup plus de télé-travail, moins de monde dans les commerces. On se contamine très peu à l'extérieur. Il faut adapter les mesures aux études sur les modes de contamination. Quand on est dehors, on se contamine assez peu. Il faut laisser les gens sortir mais ils doivent réduire leurs contacts sociaux." De quoi maintenir des activités sportives en plein air? Le débat sera tranché lors de prises de paroles attendus de l'exécutif français.