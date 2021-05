Le sport face au coronavirus en direct: River Plate décimé par les cas positifs

Le club argentin de River Plate a enregistré six nouveaux cas de Covid-19, qui s'ajoutent aux 15 déjà existants, et risque de ne pas disposer de suffisamment de joueurs pour affronter l'équipe colombienne Independiente Santa Fe mercredi dans le cadre de la Copa Libertadores. Entre autres, le nutritionniste et le kinésiologue de l'équipe "ont également été testés positifs", a indiqué le club dans un communiqué publié sur Twitter.

L'entraîneur Marcelo Gallardo n'a actuellement que dix joueurs disponibles pour le match de la Copa Libertadores prévu à Buenos Aires, mais aucun gardien de but parmi eux. Les quatre gardiens sont à l'isolement et la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) ne permettrait pas d'ajouter plus de noms à la liste de 32 que River a présenté avant le début de la compétition.

Le club a présenté une demande d'autorisation spéciale auprès de CONMEBOL pour intégrer le jeune Alan Leonardo Diaz, gardien de but de la division réserve (catégories jeunesse). Si River Plate n'est pas en mesure de présenter un minimum de sept joueurs l'équipe va perdre la rencontre avec un résultat de 3-0 pour les Colombiens.



En raison de la pandémie de coronavirus, CONMEBOL avait étendu le quota pour chaque équipe à 50 joueurs, mais l'entraîneur Gallardo a préféré n'inclure que les 32 avec lesquels il travaille habituellement. (AFP)