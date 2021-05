Véran confirme les jauges et le pass sanitaire pour les stades

Invité de BFMTV ce lundi pour une soirée spéciale, le ministre de la Santé Olivier Véran a confirmé les jauges pour la réouverture des stades et l’instauration du pass sanitaire au-delà de 1.000 spectateurs.

Le retour du public pour les évènements sportifs approche. A partir de mercredi, les organisateurs auront la possibilité de recevoir jusqu’à 800 personnes en intérieur et 1.000 personnes en extérieur, avant le couvre-feu, qui passera de 19h à 21h. Invité de BFMTV ce lundi pour une soirée spéciale, Olivier Véran a confirmé les jauges à 1.000 puis 5.000 spectateurs et le recours au pass sanitaire pour la réouverture des stades.

"Au 19 mai, c’est 35% du stade jusqu’à 1.000 personnes, a répondu le ministre des Solidarités et de la Santé à un supporter de Strasbourg l’interrogeant sur les modalités du retour au stade. Donc on cape à 1.000 personnes. A partir du 9 juin, on peut monter à 65% jusqu’à 5.000 spectateurs. Ce qui commence à faire pas mal. Ce n’est pas encore le stade plein de Strasbourg mais ça commence à faire du monde. Ça fait du bruit et on est content de se retrouver."

"Au-delà de 1.000 personnes, il faudra ce qu’on appelle le pass sanitaire, a ajouté Olivier Véran. C’est-à-dire démontrer que vous êtes vacciné, ou apporter la preuve que vous avez eu le Covid et que vous êtes protégé, ou avoir réalisé un test négatif de moins de 48 heures, comme un test antigénique. Ces tests seront encore gratuits à ce moment-là." Concernant la preuve d’une contamination passée au Covid, Olivier Véran a précisé qu’il s’agissait d’un "certificat de rétablissement du Covid qui atteste que vous l’avez eu entre les deux dernières semaines et les six derniers mois".

800 spectateurs dès mercredi au PSG Handball

Pour les deux championnats professionnels majeurs du sport français, la Ligue 1 (foot) et le Top 14 (rugby), ces jauges ne vont pas avoir d’application immédiate. La dernière journée de Ligue 1 étant programmée ce dimanche à 21h en multiplex, il n’y aura personne dans les stades en vertu du couvre-feu. Le Top 14 espère convaincre son diffuseur, Canal +, d’avancer la 26e et dernière journée, prévue le 5 juin à 21h. La 25e journée (28-29 mai), avec deux matchs théoriquement prévus en soirée et donc sous couvre-feu (vendredi et samedi), n’a pas encore été programmée. En revanche, dans les sports en salle, des clubs ont annoncé le retour des spectateurs. A Paris, par exemple, le PSG Handball défiera Kiel ce mercredi (18h45) en quart de finale retour de la Ligue des champions devant 800 spectateurs.