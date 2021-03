Le sport face au coronavirus en direct: les infos du 18 mars

Bonjour à tous dans notre direct consacré aux impacts de la crise sanitaire liée au coronavirus dans le monde du sport. Ce jeudi, le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, vont prendre la parole et pourraient annoncer de nouvelles restrictions en Ile de France et dans les Hauts de France. Cela pourrait restreindre la pratique sportive amateur.