Le sport face au coronavirus en direct: les Bleus négatifs et libérés au lendemain du report de France-Ecosse

Raphaël Ibanez, manager du XV de France, aimerait disputer le match entre la France et l'Ecosse, fin mars. Initialement prévue dimanche (16h, Stade de France) dans le cadre de la 3e journée du tournoi des VI Nations, la rencontre a été reportée après l'annonce d'un 12e joueur français testé positif au coronavirus, qui serait Uini Atonio. "La meilleure option serait sans doute ce qui est en train de se décider entre le comité des VI Nations et la Fédération française de rugby, à la date la plus proche possible, a déclaré l'ancien talonneur internationale sur France 3, jeudi. Nous espérons que ce match ait lieu dans le plus proche possible du Tournoi. Fin mars, ce serait l'idéal pour le XV de France."