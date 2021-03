Le sport face au coronavirus en direct: les Japonais favorables à des JO sans spectateurs étrangers

En raison de la pandémie, la majorité des Japonais sont opposés à la présence de public venu de l'étranger aux Jeux olympiques de Tokyo, selon un sondage publié lundi, alors que les organisateurs annonceront une décision à ce sujet ce mois-ci. Le sondage, réalisé par le quotidien Yomiuri, révèle que 18% seulement des personnes interrogées sont favorables à ce que des spectateurs étrangers soient autorisés à entrer au Japon pour les JO, alors que 77% sont contre.



Les Jeux de Tokyo, qui devaient initialement se dérouler en 2020, ont été reportés à cause de la crise sanitaire mondiale. Ils sont désormais prévus du 23 juillet au 8 août. Le comité d'organisation de Tokyo-2020 a déclaré la semaine dernière qu'il prévoyait de statuer sur la question des spectateurs étrangers avant la fin du mois, probablement avant le début du relais national de la flamme olympique, le 25 mars.



Mais selon des médias locaux, le gouvernement japonais, la ville de Tokyo et le comité d'organisation des JO penchent pour l'interdiction des spectateurs venus de l'étranger et la tenue de l'événement devant un public local seulement. Selon le sondage du journal Yomiuri, 45% des personnes interrogées sont favorables à ce que des spectateurs en général assistent aux Jeux, tandis que 48% s'y opposent. Le sondage a été réalisé entre le 5 et le 7 mars par téléphone, et 1.066 des 1.977 personnes contactées ont répondu.

AFP