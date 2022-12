League Cup: la simulation légendaire d'Estupinan avec Brighton

Le match de 4e tour de League Cup entre Charlton et Brighton mercredi a été le témoin d’un plongeon étonnant de la part de Pervis Estupinan, qui n’a évidemment pas obtenu gain de cause. Son équipe a finalement été éliminée aux tirs au but.

82e minute de jeu lors de cet anonyme Charlton-Brighton ce mercredi soir lors du 4e tour de la League Cup. Pervis Estupinan profite de la glissade de Jesurun Rak-Sakyi sur la gauche de la surface des Addicks pour récupérer la possession. Devant son vis-à-vis, il fait mine de protéger son ballon et se jette instantanément au sol, alors que l’ailier adverse n’a pas encore tendu sa jambe, avant de se tordre de douleur.

Malgré 78% de possession, Brighton éliminé aux tirs au but

Pour ce plongeon grotesque, qui vaut une réaction effarée de Ray-Sakyi, Estupinan n’obtient rien, pas même un carton jaune. Son équipe aura visiblement tout tenté dans ce match, puisqu’elle a terminé la rencontre avec 78% de possession et un total de 18 tirs, contre 6 pour Charlton.

Entré sur la pelouse à l’heure de jeu, le latéral gauche effectuait son retour après avoir disputé les trois matchs de Coupe du monde avec l’Équateur (contre le Qatar, les Pays-Bas et le Sénégal). Pour la petite histoire, son équipe a été sortie aux tirs au but par la formation de League One (D3), qui verra donc les quarts de finale de la compétition à la surprise générale.