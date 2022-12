League Cup: Manchester United passe en quarts avec un superbe but de Rashford

Manchester United s’est qualifié pour les quarts de finale de la League Cup au détriment de Burnley (2-0). Les Red Devils se sont notamment appuyés sur Marcus Rashford.

Le football ne s’arrête jamais. Trois jours après l’épique finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine, la League Cup proposait ses 8es de finale ce mercredi en Angleterre. Parmi les affiches du soir, Manchester United accueillait Burnley, pensionnaire de Championship. Les Red Devils ont décroché leur qualification pour les quarts en s’imposant 2-0 avec des réalisations de Christian Eriksen sur une acrobatique passe décisive d’Aaron Wan-Bissaka (27e) et de Marcus Rashford. Lancé depuis la moitié de terrain mancunienne, l’international anglais a réalisé un superbe numéro de soliste (57e) pour assurer la place en quarts de MU.

Un choc City-Liverpool jeudi

La surprise du soir est venue de Charlton. Ancien pensionnaire de Premier League, le club situé dans le Grand Londres évolue aujourd'hui en League One, soit la troisième division anglaise. Les Addicks ont fait tomber ce mercredi une équipe de Premier League, en l’occurrence Brighton, en s’imposant aux tirs au but après une rencontre sans but.

De son côté, Nottingham Forest s’est imposé à Blackburn (4-1), formation de Championship, avec un doublé de Brennan Johnson, dont un but sur penalty, et des réalisations de Jesse Lingard et de Taiwo Awoniyi contre un but de Scott Wharton pour les Rovers. Mardi, Leicester, Newcastle, Southampton et Wolverhampton avaient également assuré leur place en quarts. Le dernier ticket se jouera jeudi lors de l’affiche entre Manchester City et Liverpool (21h).