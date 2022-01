League Cup: le Covid se propage à Liverpool, qui demande le report du match face à Arsenal

Après l’entraîneur Jürgen Klopp, c’est au tour de son adjoint à Liverpool Pepijn Lijnders d’être positif au Covid-19. Le club a en prime fermé son centre d'entraînement. Devant la difficulté de se préparer pour le match de Carabao Cup prévu jeudi face à Arsenal, les Reds ont demandé le report de cette rencontre.

Comme de nombreux autres clubs en Europe, l’effectif de Liverpool est impacté par le Covid-19. Lors du choc face à Chelsea le week-end dernier (2-2), les Reds ont dû composer sans trois joueurs majeurs touchés par le virus: Alisson Becker, Roberto Firmino et Joel Matip. Leur entraîneur Jürgen Klopp a connu le même sort.

Pour le remplacer provisoirement, c’est son adjoint Pepijn Lijnders qui a dû s’asseoir sur le banc de touche. Mais ça ne sera pas le cas jeudi pour le match de League Cup contre Arsenal, le Néerlandais est lui aussi touché par ce virus, comme l’a annoncé le club via un communiqué: "Lijnders a enregistré un test positif tard mardi soir, ce qui signifie qu’il est désormais également isolé." Par ailleurs, Liverpool a fermé son centre d'entraînement devant la recrudescence du nombre de cas.

Liverpool demande le report du match contre Arsenal

Vu la situation, le troisième de Premier League a révélé avoir demandé à l’instance qui s’occupe de l’organisation de la League Cup de reporter cette rencontre, vu les difficultés pour mener une préparation optimale: "À la suite de l’épidémie et de la suspension des préparatifs, ainsi que d’autres maladie et blessures enregistrées au sein de l’équipe, le club a soumis une demande à l’EFL pour le report du match de jeudi avec Arsenal."

Pour appuyer sa demande, les dirigeants de la formation anglaise ont annoncé la suspension de la séance d’entraînement prévue ce mercredi: "Le résultat du test de Lijnders s’ajoute à un certain nombre de cas suspects parmi les joueurs et le personnel enregistrés plus tôt mardi, ce qui a forcé l’annulation de la séance d’entraînement prévue pour la journée."