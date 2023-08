Leagues Cup: le splendide retourné acrobatique de Gignac avec les Tigres

Toujours en forme à 37 ans, l’avant-centre français André-Pierre Gignac a participé à la qualification des Tigres de Monterrey pour les huitièmes de finale de Leagues Cup aux dépens de Vancouver grâce à un magnifique retourné acrobatique, vendredi soir au Canada.

André-Pierre Gignac a encore frappé. Auteur d’un début de saison réussi avec les Tigres (un match, un but), l’avant-centre français a une nouvelle fois brillé vendredi soir au BC Place Stadium de Vancouver. Opposé à la formation canadienne en 16es de finale de Leagues Cup, une compétition qui réunit les clubs de MLS et de Liga MX, le championnat mexicain, l’ancien attaquant de l’OM a activement participé à la qualification arrachée par les Tigres à l’issue de la séance des tirs au but en réussissant son penalty, mais surtout en égalisant après la pause (1-1, 5 tab à 3). Avec la manière.

Un bouillant derby face au CF Monterrey en huitièmes

A la réception d’un centre venu de la droite, APG a fait trembler les filets grâce à un magnifique retourné acrobatique. Un geste génial qui montre que le poids des années (37 pour APG) n’a pas encore entamé sa soif de buts. Ni son sens du spectacle. Les Tigres tenteront d’obtenir leur ticket pour les quarts de finale mardi lors d’un derby bouillant face aux Rayados du CF Monterrey.