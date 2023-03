Les appels d'offres pour la reprise du Stade de France publiés, le PSG va être candidat au rachat

L'État a publié les deux appels d'offres pour la vente et la concession du Stade de France. Le PSG, en conflit avec la mairie de Paris pour le Parc des Princes, va être candidat au rachat.

Les candidats ont jusqu'au 27 avril pour déposer un dossier. Deux appels d'offres ont été publiés jeudi 9 mars par l'État pour le Stade de France (Saint-Denis) dont il est propriétaire. Selon une source interne citée par l'AFP, le Paris Saint-Germain va être candidat au rachat.

Le premier marché public porte sur une vente avec charges. L'autre sur une concession d'exploitation, le modèle utilisé depuis 1995 avec les groupes Vinci et Bouygues. Le contrat avec les deux géants du BTP s'achève à l'été 2025. En ce qui concerne une potentielle vente, une fourchette de prix entre 400 et 600 millions d'euros était dernièrement évoquée. Mais l'enceinte de 80.000 de places pourrait nécessiter des travaux de rénovation coûteux. En outre, l'éventuel acquéreur aura pour obligation de "maintenir la vocation sportive" du stade pendant 25 ans et devra donner la priorité à la Fédération française de football, à la Fédération française de rugby et aux grands événements sportifs internationaux.

Ce principe de priorité figure aussi dans l'appel d'offres pour la concession, dont la valeur indicative est estimée à 2,5 milliards d'euros. Ce total correspond au cumul du chiffre d'affaires prévisionnel estimé pour une période de 30 ans (sous réserve de rénovation et d'une augmentation du nombre d'événements accueillis).

Le PSG pense aussi à Saint-Cloud

L'État trouvera-t-il un repreneur qui lui convient? Aux dernières nouvelles, la FIFA serait très intéressée par un rachat. Quant au Paris Saint-Germain, cette candidature survient en plein conflit avec la mairie de Paris qui refuse de lui vendre le Parc des Princes. Même si les discussions se poursuivent en coulisses avec la Ville, cette candidature confirme que le club de la capitale est prêt à quitter son écrin historique qu'il occupe depuis 1974.

Mais le PSG n'exclut pas non plus la construction d'un nouveau stade. Une entreprise a été récemment mandatée pour trouver un site. Celui de l'hippodrome de Saint-Cloud pourrait en être un. Son propriétaire France Galop a révélé vendredi, par la voix de son président sur BFM Business, que le club était intéressé.

"C'est notre responsabilité d'étudier toutes les solutions, a déclaré Édouard de Rothschild. L'idée du PSG, qui nous a effectivement approché, c'est d'examiner si on peut faire un stade plus ou moins enterré et inséré au milieu de l'hippodrome. Nous n'avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter. Ce pourrait être un projet assez fantastique".