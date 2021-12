Les fans misent une fortune dans les cryptomonnaies liées au foot

L’essor des cryptomonnaies auprès du grand public touche même le monde du football. Une enquête de la BBC révèle combien les supporters ont investi dans ce secteur en pleine croissance.

Sans surprise, le football est lui aussi frappé par la folie de cryptomonnaies, tokens et NFT (un jeton non fongible lié à un objet numérique tel qu'une image, une vidéo, un fichier audio).

La BBC s’est penchée sur ce boom et dévoile des estimations impressionnantes d’environ 308 millions d’euros investis de manière virtuelle dans le monde du football par des fans de ballon rond.

24 clubs européens lancés dans le business

Selon les éléments du média britannique, la majorité de cette somme correspondrait à des monnaies et tokens crées autour des clubs. Parmi les cinq grands championnats européens, pas moins de 24 équipes auraient ainsi créé (ou envisageraient de le faire rapidement) une cryptomonnaie destinée à ses supporters.

Si une multitude de plateformes existent dans le monde de la crypto, l’une d’elle en a fait sa spécialité et propose un fan-token clé en mains aux clubs: Socios. La monnaie virtuelle du PSG, dont la formation francilienne se serait même servi auprès de Lionel Messi pour payer une prime à la signature, fait partie des jetons créés par l’entreprise.

La plupart des entreprises spécialisées offrent ainsi des jetons spécifiques au club semblables à une cryptomonnaie classique et dont la valeur fluctue en fonction de l'offre et de la demande.

Outre un enjeu économique, certains clubs accordent aussi des avantages à leurs supporters qui possèdent des fan-tokens comme la possibilité de voter pour un nouveau logo, une musique…

Le boom des NFT

Outre les cryptomonnaies, plusieurs clubs développent aussi des produits entièrement numériques comme Manchester City en Premier League. En assurant la production de NFT, ces formations gardent en partie le contrôle sur un domaine en pleine extension et où les réglementations ont parfois un peu de mal à suivre, notamment concernant les droits à d’image.

En France, la start-up Sorare a récemment signé une levée de fonds de 680 millions de dollars (environ 598M€) pour son produit, un jeu qui mêle fantasy football et cartes de collection virtuelles.

On voulait que les fans puissent faire quelque chose de cool avec ces NFT au quotidien, pas seulement les collectionner, a ainsi expliqué Nicolas Julia, l’un des fondateurs de Sorare pour RMC Sport. […] Dans d’autres jeux, comme FIFA Utimate Team de EA Sports, on va te pousser à racheter un nouveau set de joueurs chaque saison, pointe Nicolas Julia. Tu dépenses pour un truc qui ne t’appartient pas réellement. Chez nous, tu vas pouvoir acheter un joueur de dix-neuf ans et l’utiliser pendant dix ans."

A l’image de l’entreprise française et comme le confirme l’enquête de la BBC, le foot semble bel et bien lancé sur le marché des cryptomonnaie. Et cela ne semble pas près de s’arrêter.