PSG: Messi a reçu une partie de son bonus de signature… en cryptomonnaie

Alors que le salaire et le contrat de Lionel Messi au PSG alimentent de nombreuses rumeurs, le club parisien a confirmé à l'agence Reuters que la superstar argentine avait reçu une partie de sa prime à la signature sous la forme de tokens (une forme de cryptomonnaie).

Le monde change et les arrangements financiers proposés aux footballeurs aussi. La preuve avec l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Outre son très gros salaire, la superstar argentine a reçu une imposante prime à la signature dans laquelle étaient inclus des… tokens non fongibles. Ces derniers, appelés NFT, cartonnent depuis plusieurs mois dans le milieu de la cryptomonnaie. Le PSG avait lancé le sien (Paris Saint-Germain Fan Token) en janvier 2020 et a confirmé à l’agence Reuters en avoir inclus "un grand nombre" (sans préciser le pourcentage) dans "le pack de bienvenue" de l’ancien Barcelonais via le site socios.com, fournisseur officiel des fan tokens du club.

Ces derniers sont une forme de cryptomonnaie qui permet à ses acquéreurs de voter pour des décisions mineures en rapport avec le club. Manchester City ou l’AC Milan font partie des clubs à avoir lancé le leur. Comme d’autres cryptomonnaies, ils peuvent être négociés sur un marché d’échange et sont souvent soumis à de grosses fluctuations de prix, ce qui a poussé certains régulateurs financiers à mettre les investisseurs en garde contre eux.

Le prix n’a que peu à voir avec les performances du club sur le terrain mais d’autres choses peuvent l’influencer. Lors des quelques journées avant l’officialisation de l’arrivée de Messi, le marché autour des tokens du club parisien s’est ainsi emballé. "L’engouement autour des dernières signatures du club dans ce marché estival très animé pour le club a créé une augmentation de l’intérêt autour des PSG Fan Tokens avec un volume de transaction excédant 1,2 milliard de dollars dans les jours précédant son arrivée", confirme le PSG auprès de Reuters.

Le token du PSG affiche une capitalisation sur le marché à hauteur de 52 millions de dollars et a vu son prix augmenter de plus de 130% en cinq jours derrière les rumeurs de l’arrivée de Messi dans la capitale française pour atteindre son record historique à plus de 60 dollars ce mardi avant de baisser ces denrières heures et pour apparaître à l’heure actuelle aux environs des 40 dollars.