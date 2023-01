Les premiers mots de Messi après son retour au PSG, avec des "échéances" en vue

Lionel Messi a fait son retour au Camp des Loges ce mercredi. Le champion du monde argentin a été accueilli par une haie d'honneur formée par le staff et ses coéquipiers du PSG, et a glissé quelques mots.

On attendait de voir les retrouvailles entre Lionel Messi et ses coéquipiers parisiens depuis son titre au Qatar. Neymar a félicité son ami, les joueurs et le staff du PSG ont réservé une haie d'honneur à l'Argentin, qui a repris l'entraînement ce mercredi avec son club, après avoir célébré son sacre en Coupe du monde.

Messi va se "préparer pour les échéances qui arrivent"

Arrivé mardi au Bourget, il a retrouvé le chemin de l'entraînement, prêt à revenir à la compétition: "Je suis heureux d'être revenu, a-t-il confié à PSG TV. Je veux remercier tout le monde pour l'accueil que j'ai reçu, de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff. Je suis content, et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent."

Présenté au Parc des Princes mercredi prochain

Lionel Messi sera-t-il porté en triomphe la semaine prochaine lors de la rencontre face à Angers? L'Argentin recevra-t-il un accueil aussi chaleureux qu'aujourd'hui? Pas sûr que l'ensemble des supporters parisiens aient digéré la défaite des Bleus en finale contre l'Albiceleste (3-3, 4-2 aux tab).

A Madrid, les joueurs argentins, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul et Angel Correa, ont été sifflés par le Wanda Metropolitano. La faute probablement à un De Paul pas au niveau en club, contrairement à ce qu'il a montré en sélection. Au contraire, Antoine Griezmann, a été accueilli par les applaudissements des supporters. Une ambiance qui contraste par rapport à ses premiers mois après son retour.