Atlético: les champions du monde argentins De Paul et Molina sifflés par leurs propres supporters

Les supporters de l’Atlético de Madrid ont accueilli les champions du monde argentins Rodrigo de Paul et Nahuel Molina avec des sifflets ce jeudi en marge de la victoire contre Elche (2-0) en Liga. Egalement présent, Angel Correa a lui été acclamé. Comme Antoine Griezmann.

Finaliste malheureux du Mondial 2022 au Qatar, Antoine Griezmann a reçu une belle ovation ce jeudi au Wanda Metropolitano après le succès de son équipe. Flanqué d’une nouvelle coupe de cheveux, le Français a débuté le match de la 15e journée de Liga contre Elche et a bien aidé l’Atlético de Madrid à l’emporter (2-0) avec deux passes décisives.

La soirée des Madrilènes s’est bien terminée même si elle avait commencé plus difficilement au moment d’accueillir Rodrigo de Paul, Angel Correa et Nahuel Molina après leur sacre à la Coupe du monde. C’est simple, les trois Argentins ont été reçu par une volée de sifflets et de huées. Victime d’un souci physique aux ischios-jambiers, Rodrigo De Paul était forfait pour la rencontre de championnat face à Elche. Idem pour le défenseur Nahuel Molina qui n’avait pas encore reprise l’entraînement collectif.

De Paul et Molina particulièrement ciblés

Accompagnés d’Angel Correa, les deux joueurs titulaires lors de la finale de la Coupe du monde face à la France ont reçu un accueil glacial de la part du public madrilène. Présentés au public avec leur médaille de champion du monde, il se sont fait copieusement siffler. La faute semble-t-il à des performances décevantes sous le maillot de l’Atletico, comparés à leurs exploits au Mondial.

Etincelant avec l’Albiceleste pendant le tournoi au Qatar, Rodrigo De Paul ne montre selon les suiveurs de l'Atléti pas la même implication sous les ordres de Diego Simeone avec des prestations assez poussives cette saison.

Présent sur le terrain pendant tous les matchs de l’Argentine au Mondial, Nahuel Molina a lui aussi montré un visage plus intéressant qu’en club avec notamment une passe décisive et un but pendant la compétition.

Resté sur le banc pendant la rencontre de championnat ce jeudi, Angel Correa bénéficie d’une plus grande clémence de la part des supporters des Colchoneros. Les fans ont scandé son nom pendant l’annonce des équipes comme pour montrer qu’il n’était pas concerné par les sifflets de l’avant-match.