Barça: Koeman officiellement viré par Laporta

Ronald Koeman a été licencié par le Barça ce mercredi soir. Une décision officialisée dans la soirée et prise après la nouvelle défaite des Catalans au Rayo Vallecano (1-0).

Une fin inéluctable mais que les mauvaises finances du Barça retardaient. La gabegie financière ne pouvait toutefois pas permettre à Ronald Koeman d'esquiver chaque écueil de la saison difficile des Blaugrana. Ce mercredi soir, le Néerlandais a été officiellement licencié par le Barça. Une décision annoncée par la presse espagnole dans la soirée peu avant le couperet officiel après minuit.

Le Barça a annoncé la nouvelle par un laconique communiqué: "Le FC Barcelone a relevé Ronald Koeman de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première. Le président du club, Joan Laporta, l'a informé de la décision après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ronald Koeman fera ses adieux à l'équipe jeudi à la Ciutat Esportiva. Le FC Barcelone tient à le remercier pour ses services rendus au Club et lui souhaite le meilleur dans sa carrière professionnelle."

>> Les infos mercato EN DIRECT

Des relations très tendues avec Laporta

La défaite ce mercredi sur le terrain du Rayo Vallecano (1-0, but de Radamel Falcao) aura été celle de trop pour la patience de Joan Laporta. Après 10 journées de Liga, le Barça pointe à une médiocre 9e place avec déjà trois défaites au compteur et six points de retard sur le quatuor de tête composé du Real Madrid, du FC Séville, du Betis Séville et de la Real Sociedad.

En Ligue des champions également, le Barça est en difficulté avec des défaites face au Bayern Munich et au Benfica Lisbonne et une seule victoire face au Dynamo Kiev.

Qui pour le remplacer ?

Au-delà des résutats décevants, Koeman présentait également un bilan très terne en matière de jeu. Délicat dans un club si attaché à la qualité des prestations des Catalans. Un entraîneur néerlandais également en froid avec son président, Joan Laporta. Un enchaînement de facteurs qui ont conduit à sa mise à l'écart de l'équipe première du Barça.

La page Koeman tournée, va s'ouvrir, au moins officiellement, le dossier de son remplaçant. La presse espagnole désigne ce mercredi soir Xavi comme favori, lui l'idole du Camp Nou, et chantre du jeu à la barcelonaise. Un ancien pensionnaire de la Masia qui dirige le club qatari d'Al Sadd depuis 2019 où il a notamment obtenu un titre de champion et une Coupe nationale.