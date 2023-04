Barça: après le nul à Getafe, Xavi se plaint de l'état de la pelouse... et du soleil

Alors que le Barça a été tenu en échec sur le terain de Getafe ce dimanche en Liga (0-0), son entraîneur Xavi s'est livré à quelques explications surprenantes après la rencontre.

Une cuisante défaite contre le Real en Coupe du Roi (4-0), un nul contre Gérone (0-0), et encore une contre-performance sur le terrain de Getafe ce dimanche (0-0)... Si le Barça se dirige - sauf cataclysme - vers le titre en Liga, sa dynamique actuelle est relativement médiocre, et sa fin de saison pourrait être assez longue. De quoi inquiéter Xavi ? C'est la question. D'autant qu'après le nul au Coliseum Alfonso-Pérez, le technicien blaugrana s'est particulièrement attardé sur des éléments annexes. A savoir l'état du terrain (Ter Stegen a évoqué une herbe trop haute), mais pas seulement.

"Nous sommes habitués à jouer sans soleil, plutôt la nuit"

"C'est difficile de jouer comme ça, le ballon ne circule pas, a d'abord déploré Xavi, validant les propos de son gardien. C'est mauvais pour les spectateurs, même pour Getafe. Le ballon ne circulait pas non plus sur les contre-attaques de Munir. Aujourd'hui, c'était vraiment visible. Mais ce n'est pas une excuse. (...) Nous n'avons pas été assez bons en termes d'occasions, d'efficacité... Nous n'avons pas été assez bons tout court."

Et donc, pas aidés non plus par l'horaire du match (16h15), selon lui. Car au beau milieu de l'après-midi, au mois d'avril dans la banlieue de Madrid, il y a... du soleil. Qui vous vient parfois dans les yeux. "Nous sommes habitués à jouer sans soleil, plutôt la nuit, a ainsi lâché Xavi, quelques instants plus tard. C'est un fait." Comme l'a noté l'ancien milieu, les Catalans rejoueront toutefois à la même heure, dimanche prochain contre l'Atlético. Les voilà avec une semaine devant eux pour dompter ce curieux élément.