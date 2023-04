Getafe-Barça: des fans avec des maillots du PSG et de l'OM grimpent sur un arbre pour assister au match

En déplacement à Getafe ce dimanche lors de la 29e journée de Liga, le FC Barcelone a encore été accroché (0-0). Mais le plus étonnant était ailleurs: des fans, maillots de l'OM et du PSG sur le dos, ont eux assisté à la partie perchés sur un arbre.

Une place astucieuse mais périlleuse. Alors que Getafe recevait le FC Barcelone ce dimanche lors de la 29e journée de Liga (0-0), plusieurs supporters ont assisté à la rencontre... sur un arbre. Perchés, les trois jeunes hommes se trouvaient ainsi derrière une tribune, avec un champ de vision dégagé.

Pour l'anecdote, les fans, filmés par les caméras, portaient des maillots du PSG et de l'OM. L'histoire ne dit pas néanmoins s'ils ont réussi à tenir pour l'intégralité de cette rencontre de championnat, qui s'est soldée par un match nul.

Nouveau nul décevant pour le Barça

Situé dans la périphérie de Madrid, le Coliseum Alfonso Pérez, le stade de Getafe, a une capacité de 17.000 places. L'équipe dirigée cette saison par Quique Sanchez se bat pour le maintien, en étant 15e avec quatre points d'avance sur Valence à neuf journées du terme.

Pour les Catalans, c'est un nouveau nul décevant. Déjà accroché par Gérone lundi (0-0) en Liga et battu largement (4-0) par le Real Madrid le 5 avril lors d'une demi-finale retour de Coupe du roi, le club blaugrana n'a plus marqué depuis le 1er avril et un succès face à Elche.

Au classement, le Barça possède toujours 11 unités d'avance sur le Real Madrid, vainqueur ce samedi de Cadix. Dimanche prochain, Robert Lewandowski et ses coéquipiers défieront l'Atlético de Madrid au Camp Nou.