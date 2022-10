Barça-Bilbao: alerte image sensible, la blessure très intime (et gênante) de Gavi, sorti en larmes

Après avoir remporté le trophée Kopa qui récompense le meilleur jeune à la cérémonie du Ballon d'or lundi, Gavi a terminé sa semaine d'une manière assez douloureuse. Le joueur du Barça a dû rapidement céder sa place contre l'Athletic Bilbao en Liga, après avoir été heurté violemment dans ses parties intimes.

La joie pour commencer la semaine et la douleur la plus intime pour la terminer. Gavi a cédé sa place dès la 34e minute de jeu ce dimanche, lors du match de la 11e journée de Liga entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Celui qui a enlevé le Trophée Kopa de meilleur jeune lundi, lors de la cérémonie du Ballon d'or, a été victime d'un terrible coup de genou dans ses parties intimes, de la part de Dani Garcia.

Gavi blessé dans son intimité lors de Barça-Bilbao, le 23 octobre 2022 © Capture écran BeIN Sports

La douleur était trop forte

Le joueur du club basque arrivait à pleine puissance, ce qui donnera une idée de la force du coup de genou... Gavi s'est immédiatement écroulé, pétri de douleurs, et les soigneurs sont intervenus durant de longues minutes sur la pelouse. Ses coéquipiers barcelonais, inquiets, étaient réunis autour de lui tandis que Franck Kessié commençait à s'échauffer.

Gavi se faisant soigner après un terrible choc lors du match Barça-Bilbao, le 23 octobre 2022 © Capture écran BeIN Sports

Après de longues minutes, Gavi a repris... pour finalement s'arrêter après seulement quelques secondes. Il a donc dû étre remplacé. En larmes, le joueur de 18 ans a rejoint immédiatement les vestiaires. Ses coéquipiers menaient alors 3-0.