Golden Boy 2022: Camavinga encore battu par le Barcelonais Gavi, nouveau trophée pour Benzema

Le milieu du Barça Gavi a été sacré Golden Boy de l’année 2022 ce vendredi lors d’une cérémonie organisée par le journal Tuttosport. Déjà lauréat du trophée Kopa, l’Espagnol a encore devancé le Français Eduardo Camavinga au classement alors que Karim Benzema a aussi été honoré.

Voilà qui va encore un peu redonner le sourire à la direction du Barça. Déjà récompensé par le trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d’or, Gavi a signé un joli doublé en remportant ce vendredi le prix du Golden Boy 2022 remis par le quotidien italien Tuttosport et saluant le meilleur jeune de moins de 21 ans.

Comme pour le trophée Kopa, le milieu espagnol succède à son coéquipier de Barcelone Pedri. Et comme lors de la soirée où Karim Benzema a glané le Ballon d’or, Gavi a devancé Eduardo Camavinga pour s’adjuger la prestigieuse récompense. Le relayeur de 18 ans recevra son prix le 7 novembre prochain à Turin.

Un quatuor de tête inchangé

Eduardo Camavinga se consolera sans doute avec la récente victoire du Real Madrid lors du Clasico (3-1). Derrière Gavi et l’international tricolore, on retrouve encore deux révélations de la saison avec Jude Bellingham et Jamal Musiala.

L’Anglais du Borussia Dortmund et l’Allemand du Bayern figuraient déjà dans le Top 4 lors du trophée Kopa. Un classement final qui n’a rien d’une surprise compte-tenu des prestations réalisées lors de la saison 2021-2022 par les quatre jeunes milieux.

Encore un prix pour Benzema, le clan Pogba récompensé

Parmi les autres trophées remis ce vendredi par le média italien, Karim Benzema est sacré meilleur joueur alors que la joueuse du Barça, Alexia Putellas est élue meilleure footballeuse. Là encore, les lauréats sont les mêmes que lors de la récente cérémonie du Ballon d’or.

Si aucun club n’est récompensé pour sa saison, Florentino Perez a remporté le titre de meilleur président de l’année. Une belle récompense pour le patron du Real Madrid dont l’équipe a signé un doublé en Liga et en Ligue des champions. Rafaela Pimenta, héritière de l’empire Raiola et notamment en charge de Paul Pogba, a de son côté été élue meilleur agent de joueur.