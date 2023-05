Mercato: c'est officiel, Jordi Alba va quitter le Barça à la fin de la saison

Jordi Alba, à qui il restait encore un an de contrat, va quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Le départ de ce cadre historique du Barça a été officialisé ce mercredi.

Après Sergio Busquets, un autre cadre historique va quitter le Barça. Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée ce mercredi par les médias espagnols, Jordi Alba ne portera plus le maillot Blaugrana la saison prochaine. L’information a été officialisée par le Barça ainsi que le principal intéréssé sur les réseaux sociaux.

"Je voudrais annoncer que ce sera ma dernière saison en tant que joueur du Barça. Cela n'a pas été une décision facile, mais je pars heureux et serein", indique Jordi Alba dans une vidéo.

Arrivé en 2012 en provenance de Valence, l'international espagnol (91 sélections) a disputé 458 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot catalan. Avec le Barça, il a remporté une Ligue des champions (2015) et six Liga (2013, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2023) et cinq Coupe du Roi (2015, 2016, 2017, 2018 et 2021).

Alba aurait écarté la possibilité d'une destination exotique

Alors qu’il était encore lié au Barça jusqu’en juin 2024, Alba a rompu son contrat pour pouvoir s’engager librement avec un autre club dès cet été. Comme l’assurait Mundo Deportivo il y a une quinzaine de jours, l'Espagnol aurait complètement écarté la possibilité d'une destination exotique pour des raisons familiales. De quoi mettre un terme aux rumeurs qui l'envoyaient en Arabie saoudite, pour des retrouvailles potentielles avec Lionel Messi et Sergio Busquets.