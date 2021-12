Liga: trois nouveaux positifs au Covid-19 au Barça, c'est l'hécatombe avec... 18 joueurs absents!

C’est avec un effectif totalement amoindri que le FC Barcelone doit affronter Majorque ce dimanche en Liga. Le club a annoncé sur les réseaux sociaux les absences de Sergino Dest, Philippe Coutinho et Ez Abde, tous les trois positifs au Covid-19. Des noms qui s'ajoutent à une liste déjà très longue.

C’est l’hécatombe au FC Barcelone. En plus des blessures et des joueurs suspendus, les Catalans comptent de nombreux joueurs positifs au Covid-19 avant leur match dimanche contre Majorque. Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Gavi ont tous contractés le coronavirus.

En plus de ces absences, Xavi devra certainement piocher dans la réserve afin de présenter un groupe compétitif pour obtenir un résultat favorable. Une tâche loin d’être gagnée d’avance, d’autant que trois nouveaux joueurs ont été testés positifs ce jeudi: Sergino Dest, Philippe Coutinho et Ez Abde. Au total, les Catalans auront 18 joueurs en moins pour le déplacement à Majorque.

Xavi pioche au Barça B

Avec la suspension de Sergio Busquets et les blessures de Memphis Depay, Ansu Fati, Sergi Roberto et Martin Braithwaite, cette rencontre face au 15e de Liga permettra, si elle est maintenue comme le souhaitait la Liga jusqu'à mercredi, à de nombreux jeunes du club de s’illustrer. À l’image de l’éclosion d’Ez Abde, les joueurs du Barça B qui auront peut-être la chance de figurer dans le groupe pourraient voir leur carrière prendre une autre dimension dès cette semaine. D’après le journaliste Gerard Romero, huit barcelonais de la réserve seront appelés: Jutgla ; Alvaro Sanz ; Comas ; Mika Marmol ; Guillem : Lucas de Vega ; Illias et Estanis.