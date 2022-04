Barça: "inquiet", Xavi demande à ses joueurs d'être "plus humbles"

Battu par Francfort jeudi dernier en Ligue Europa, le Barça a de nouveau chuté à domicile lundi soir, cette fois en Liga contre Cadix (1-0). Un résultat qui fragilise sa position dans le top 4, et inquiète son entraîneur Xavi.

Il reconnait ses torts, mais il met aussi ses joueurs devant leurs responsabilités. Humilié par Francfort au Camp Nou jeudi dernier en Ligue Europa (3-2), le Barça a encore perdu à domicile lundi soir, contre Cadix en Liga (1-0).

Un résultat qui rapproche un peu plus le Real Madrid du titre en Liga, et qui fragilise la position du club catalan, toujours deuxième mais avec seulement trois points d'avance sur le Betis, cinquième et premier non-qualifié pour la Ligue des champions. Aussi, l'entraîneur Xavi n'a pas caché son désarroi en conférence de presse d'après-match.

"Les joueurs doivent montrer plus d'envie, plus de foi"

"On est très déçus, a expliqué le technicien. On a manqué une occasion en or de marquer la différence avec les autres équipes engagées dans la bataille pour la Ligue des champions. On a presque dit adieu au titre. On doit faire notre autocritique. On est le Barça, on doit faire mieux, produire davantage de jeu. Aujourd'hui (lundi), c'était censé être une victoire qui allait nous redonner espoir. Je considère que la responsabilité est mienne, je discuterai avec les joueurs, parce que cette défaite met en péril notre qualification pour la prochaine Ligue des champions."

Et de secouer un peu son vestiaire: "Les joueurs doivent montrer plus d'envie, plus de foi. Cela m'inquiète, clairement. On doit être plus humbles. On a changé notre style de jeu, notre identité, mais on doit encore progresser. Et il faut se qualifier pour la Ligue des champions de quelle manière que ce soit". Une victoire sur le terrain de la Real Sociedad, jeudi soir en championnat, y aiderait probablement.