Liga: surpris à domicile par Cadix, le Barça abandonne ses rêves de titre

Le FC Barcelone s’est incliné face à Cadix, ce lundi au Camp Nou, lors de la 32e journée de Liga (0-1). Un revers qui enterre les espoirs de titre des joueurs de Xavi. Le Real Madrid peut préparer les festivités.

L’humiliation est encore dans toutes les têtes. Et il faudra sans doute du temps au Camp Nou pour oublier ce cauchemar. Quatre jours après l’élimination face à Francfort, en quart de finale de la Ligue Europa, l’antre du Barça n’a pas fait le plein pour la réception de Cadix, ce lundi, lors de la 32e journée de Liga (0-1). La Grada de Animacion (le principal groupe de supporters du club catalan) a boycotté le match afin de protester contre le système de vente de places, qui a permis à 30.000 fans de l’Eintracht d’investir les tribunes la semaine passée. Et de prendre un net ascendant sur les locaux.

Après ce fiasco inédit, 200 socios ont manifesté leur mécontentement sur l’esplanade devant le stade. Avec des slogans hostiles au président Joan Laporta. Un contexte tendu qui s’est fait ressentir sur l’affluence. Seuls 57.495 spectateurs se sont déplacés pour assister à cette rencontre face à Cadix (ils étaient 76.112 contre le FC Séville il y a deux semaines). Il faut dire que les espoirs de titre se sont envolés la veille lorsque Karim Benzema a permis au Real Madrid d’arracher la victoire dans l’antre de Séville (2-3).

Lenglet de nouveau titulaire

Et sans le soutien massif de ses supporters, le Barça s’est fait surprendre par la deuxième plus mauvaise attaque du championnat. Malgré une large maîtrise du ballon (76% de possession) et de nombreuses tentatives (18 tirs), les joueurs de Xavi n’ont pas réussi à trouver la faille face au bloc andalou. En septembre dernier, les deux équipes s’étaient séparés sur un nul à l’Estadio Nuevo Mirandilla.

Mais cette fois, les visiteurs ont créé l’exploit en s’imposant pour la première fois de leur histoire au Camp Nou. Lucas Perez a inscrit l’unique but de la soirée après une double parade sur sa ligne de Marc-André Ter Stegen. Avec Clément Lenglet aligné en défense centrale (une première depuis décembre) et Memphis Depay en pointe à la place de Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone n’a pas assez pesé offensivement.

Busquets rejoint Iniesta dans la légende

Ousmane Dembélé, volontaire mais maladroit, n’a pas ménagé ses efforts. Mais Jeremias Ledesma, le portier de Cadix, a écarté tous les ballons chauds qu'il a eu à négocier. De quoi éteindre les partenaires de Sergio Busquets, qui a rejoint Andrés Iniesta sur le podium des joueurs les plus capés de l’histoire du Barça (647 matchs), derrière Lionel Messi (778) et Xavi (767).

Grâce à ce succès historique, les Andalous sortent de la zone rouge et se retrouvent 16es. Les Barcelonais restent 2es (avec un match en moins), à 15 points du Real. Sous la menace directe du FC Séville, de l’Atlético de Madrid et du Betis Séville. Après quinze matchs sans défaite en Liga, il faudra relever la tête dès jeudi sur la pelouse de la Real Sociedad (21h30), pour sécuriser la qualification directe en Ligue des champions.