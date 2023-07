Barça: l'annulation du match amical contre la Juventus va coûter très cher au club catalan

L'annulation du match amical de pré-saison prévu en Californie entre le Barça et la Juventus en raison d'une épidémie de gastro-entérite dans les rangs blaugranas va impacter les finances du club catalan. Selon la presse espagnole, entre deux à trois millions d'euros ne seront donc pas perçus par le FC Barcelone.

L'annulation du match du FC Barcelone contre la Juventus, qui devait avoir lieu samedi matin à Santa Clara en Californie (4h30), en raison du virus gastro-intestinal qui a touché une grande partie de l'effectif catalan, constitue un revers non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan financier.

Deux à trois millions d'euros de recette en moins

Selon les informations de AS et Mundo Deportivo, le Barça ne touchera donc pas les deux à trois millions d'euros de recette prévus par l'organisation. Au moins 60.000 billets avaient été vendus à un prix compris entre 55 et 450 euros et les Blaugranas devaient recevoir un pourcentage sur ces billets.

Pour autant, le Barça ne sera pas pénalisé par les organisateurs de la tournée pour avoir manqué ce match, puisque le club avait souscrit une assurance couvrant ce type de contre-temps. "Nous avons essayé de déplacer le match à lundi mais ce n'était pas possible car le stade était déjà occupé ce jour-là", a déclaré Joan Laporta, le président du Barça, à la presse espagnole. En raison de deux concerts de Taylor Swift les 28 et 29 juillet.

Une épidémie contenue

Au total, le FC Barcelone devait percevoir 12 millions d'euros pour cette tournée nord-américaine, mais touchera donc un peu moins. Peu avant 22h samedi, le compte Twitter officiel du Levi's Stadium a également informé les fans qui avaient acheté des billets de l'annulation du match et de la démarche à suivre pour se faire rembourser.

Afin d'éviter la propagation du virus et d'ainsi être sûr de jouer le match contre Arsenal prévu le 26 juillet à Los Angeles. Les Blaugranas ont isolé les personnes touchées et ont utilisé des masques pour ne pas perdre d'autres millions d'euros. Mundo Deportivo annonce ce dimanche que l'épidémie a réussi à être contenue, avec seulement un cas supplémentaire détectée la veille.