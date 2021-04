Barça: la mise au point de Koeman, pas du tout inquiet pour son avenir

Une nouvelle fois questionné sur son futur ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la finale de la Coupe du Roi, Ronald Koeman est apparu très serein.

Ronald Koeman l’assure, il est tout à fait serein au sujet de son avenir. Nommé sur le banc du FC Barcelone en août 2020 après l’éviction de Quique Setién, le technicien néerlandais (58 ans) est sous contrat jusqu’en juin 2022. Et s’il est parfois annoncé sur le départ par les médias catalans, il est convaincu d’avoir la confiance de Joan Laporta, le nouveau président du club blaugrana.

"Je suis surpris par ce type de questions"

C’est ce qu’il a martelé ce vendredi en conférence de presse à la veille de défier l’Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi (samedi 21h30). "Je ne pense jamais à mon avenir avant un match comme celui-ci, mais à aligner la meilleure équipe. Laporta m'a montré sa confiance. Il n'est pas nécessaire que le président me montre sa confiance à chaque fois que quelque chose apparaît dans la presse sur mon avenir. Je sais que je suis ici, que c'est une finale et il faut la gagner, le reste ne compte pas", a insisté Koeman, fatigué d’être sans cesse interrogé sur son futur.

"Je suis dans un grand club, nous devons gagner des choses. Malgré les changements effectués ou la situation économique, nous sommes sur le point de gagner une finale. Le plus important est de mettre toute son énergie dans ce match. Je suis surpris par ce type de questions, que je dois accepter, mais je ne suis pas d'accord. J'ai encore un an de contrat", a-t-il souligné. Remporter la Coupe du Roi, puis la Liga, lui permettrait sans doute d’être encore plus tranquille.