Barça: le club dément fermement le montant des salaires publiés dans la presse

Le Barça a répondu ce vendredi à la publication d’une liste des plus gros salaires du club par une émission catalane, avec Piqué, Busquets, Alba et Umtiti en tête. Le club dément formellement.

La chaine catalane Esport3 a créé des remous ce vendredi dans les coulisses du Barça. La veille, un journaliste catalan, Lluis Canut, avait diffusé la liste des joueurs qui, selon ses informations, touchent les plus gros salaires du club.

Toujours selon le journaliste, Gerard Piqué arriverait en tête, avec 28 millions d’euros de brut annuel. Suivent Sergio Busquets (23 millions), Jordi Alba (20), Samuel Umtiti (20), Philippe Coutinho (16), Marc-André ter Stegen (14), Ousmane Dembélé et Sergi Roberto (12). De gros salaires donc, sur lesquels le Barça souhaiterait économiser en faisant par exemple partir Samuel Umtiti. En revanche pour Ousmane Dembélé, le club travaille depuis des mois pour prolonger son contrat en revoyant son salaire fixe à la baisse.

Mais le Barça a répliqué ce vendredi par un communiqué publié en fin de journée. "Les montants mentionnés sont erronés et ne sont pas conformes à la réalité", a indiqué le club, précisant que les salaires des joueurs étaient également soumis à une large part de variable. "L'information n'a en aucun cas été fournie par le club et son origine est inconnue", a également ajouté le FC Barcelone, arguant que cela portait atteinte au droit personnel des joueurs. Le club catalan a indiqué que Piqué, Busquets et Alba avaient tous les trois accepté une baisse de salaire.

Gerard Piqué est lui aussi monté au créneau sur Twitter en voulant montrer, capture d'écran à l'appui, que les montants évoqués étaient faux.

Le sujet des salaires est un point sensible au Barça. En proie à des difficultés financières, le club doit faire des économies. Mais, face aux difficultés sportives (cinquième de Liga et éliminé de Ligue des champions dès les phases de poules), la direction a prévu des renforts. Reste à trouver l'équilibre entre les deux.