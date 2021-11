Barça: le message d'Agüero pour les supporters après son alerte cardiaque

Sorti de l’hôpital après avoir été touché par une arythmie cardiaque lors du match face à Alavés (1-1), Sergio Agüero a publié un message dans lequel il remercie les supporters du FC Barcelone pour leur soutien dans l’épreuve difficile qu’il traverse.

Absent minimum trois mois après une arythmie cardiaque détectée lors du match nul (1-1) le week-end dernier contre Alavés, Sergio Agüero (33 ans) était de passage ce jeudi au terrain d’entraînement du FC Barcelone. L’occasion pour l’attaquant, qui est sorti mercredi de l’hôpital, de rendre visite à ses coéquipiers et au staff.

Sur le compte Twitter du club catalan, le joueur de 33 ans a profité de sa présence à la Ciutat Esportiva pour délivrer un message aux supporters et faire un petit point sur sa santé: "Bonjour Culés, je vous envoie un câlin à tous, merci pour les messages d’encouragement et de soutien. Maintenant, nous devons attendre un peu et voir la suite." En attendant les résultats de son traitement, les Barcelonais devront faire sans l'Argentin pour s'occuper du front de l'attaque.

"Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération"

En début de semaine, Agüero avait déjà posté sur les réseaux sociaux des informations sur son état de santé, en remerciant encore les fans pour leur soutien: "Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération. Je veux tous vous remercier pour les messages de soutien et d’affection qui rendent mon cœur plus fort aujourd’hui."

Les prochaines semaines seront décisives pour voir où en est le traitement de l’Argentin pour soigner son arythmie cardiaque, et par la suite pouvoir regagner les terrains.