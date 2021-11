Barça: les conseils de Dani Alves à Dembélé

Lors de sa présentation au Camp Nou ce mercredi, pour son grand retour au Barça, le Brésilien Dani Alves a évoqué le cas d'Ousmane Dembélé. Un joueur en qui il croit beaucoup mais qui doit lui-même croire en lui, estime le latéral.

De retour au Barça cinq ans après son départ du club, Dani Alves (38 ans) n'a sans doute plus les mêmes jambes qu'autrefois, mais il va faire profiter le vestiaire blaugrana de son expérience et de sa soif de titres. Et visiblement, le vétéran brésilien a la ferme intention de s'attaquer au cas Ousmane Dembélé.

Alors que l'ailier français, trop souvent blessé depuis son arrivée en Catalogne, enchaîne les saisons en dents de scie, Dani Alves a expliqué, lors de sa présentation au Camp Nou ce mercredi, croire énormément en lui.

"Il peut faire de grandes choses"

"Devant moi (sur le terrain) il y aura Dembélé. C'est un joueur exceptionnel, mais qui a besoin de comprendre à quel point il est bon, et de comprendre aussi qu'il joue pour le Barça, a lancé le latéral droit. C'est un super footballeur, et il faut que lui-même y croit. C'est ma mission de lui rappeler jour après jour. Car il peut faire de grandes choses dans ce club."

D'un point de vue collectif, le Brésilien n'a pas voulu mettre de pression au groupe et au nouveau coach Xavi, en se fixant des attentes trop élevées. "Je pense que l'équipe est bonne, avec beaucoup de jeunes, a-t-il observé. Mais il y a mieux à faire collectivement. C'est la philosophie du Barça: nous devons tous jouer en harmonie. Il faut que nous retrouvions ce sentiment comme quoi le ballon nous appartient. Je ne veux pas m'attarder sur les individualités. Mais je suis sûr que nous allons de nouveau prendre du plaisir."