Barça: le retour de Dani Alves officialisé

Le Barça a confirmé vendredi soir un accord pour le retour de Dani Alves. Le latéral brésilien de 38 ans devient la première recrue de Xavi Hernandez, mais ne pourra pas jouer avant 2022.

L'idée avait germé ces derniers jours. C'est désormais offciel, Dani Alves retrouve le Barça. À 38 ans, le latéral brésilien a trouvé vendredi un accord contractuel avec le club catalan. Peu de temps après la fin de son aventure avec Sao Paulo en septembre, l'international auriverde aux 119 sélections s'offre un nouveau défi en Liga. Ancien coéquipier de Xavi Hernandez à Barcelone, le Brésilien évoluera désormais sous les ordres du nouvel entraîneur de l'équipe première.

"Le FC Barcelone et Dani Alves ont trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021-2022, a officialisé le Barça dans un communiqué. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022."

Alves, une légende à Barcelone

Déjà passé par Séville entre 2002 et 2008, le latéral offensif avait ensuite fait les beaux jours du Barça pendant huit ans. De 2008 à 2016, Dani Alves a remporté pas moins de 23 titres avec le club blaugrana dont trois en Ligue des champions et six en championnat.

En raison du règlement de la Liga, Dani Alves ne pourra pas être inscrit avant la prochaine fenêtre pour les transferts, lors du mercato hivernal. En attendant le 1er janvier, le Brésilien pourra s'entraîner avec l'équipe première et partager sa riche expérience à tous ses jeunes partenaires, même sans jouer.

Considéré comme l'un des plus grands latéraux de sa génération, Dani Alves a marqué les esprits à Barcelone. Aussi bien ses performances balle au pied que sa mentalité de guerrier en ont fait l'une des pièces maîtresse du Barça de Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino et Luis Enrique.

Avant ce grand retour en Catalogne, afin d'aider une équipe en reconstruction, Dani Alves a également remporté plusieurs titres du côté de l'Italie avec la Juventus ou en Ligue 1 avec le PSG (2017-2019).